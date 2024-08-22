Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 22 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в Москве в четверг, 22 августа. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов. Ночью температура в Москве опустится до 14 градусов, по области – до 11 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

В ближайшее время температура воздуха в Москве будет постепенно повышаться, а самые жаркие дни, согласно данным метеорологов, придутся на последние числа августа.

К концу этой недели в столице может установиться штилевая погода с температурой до 30 градусов. Синоптики считают, что последние летние выходные могут оказаться самыми теплыми за месяц.