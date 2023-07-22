Москвичей предупредили о кратковременных дождях в ближайшие дни

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

В ближайшие дни в Москве установится облачная погода с кратковременными дождями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В воскресенье, 23 июля, дождь ожидается ночью и днем. Синоптики предупреждают, что есть вероятность грозы.

Облачная и дождливая погода с прояснениями сохранится и в начале следующей недели. В понедельник, 24 июля, в Москве может быть прохладно. Однако во вторник, 25 июля, воздух прогреется до 24 градусов.

Температура в среду, 26 июля, поднимется до 26 градусов. При этом в городе все равно ожидаются дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 24 июля станет самым холодным днем предстоящей недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. Днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

До этого синоптик заявил, что рекордно высоких температур, которые фиксируются в настоящее время в европейских странах, можно не ждать в России. Он объяснил, что антициклон над Средиземным морем движется по необычной траектории.



Синоптики спрогнозировали усиление ветра в столице 22 и 23 июля