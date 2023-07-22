Москвичей предупредили о небольшом дожде 22 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Переменная облачность, местами небольшой дождь и до 24 градусов прогнозируются в Москве в субботу, 22 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Столбики термометров покажут от 22 до 24 градусов, в Подмосковье температура может подняться до 25 градусов. Ветер ожидается западный до 6–11 метров в секунду.

По словам синоптиков, атмосферное давление будет 744 миллиметра ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 22 и 23 июля в Москве ожидается понижение атмосферного давления, при этом погода существенно улучшится. Синоптик отметил, что в воскресенье, 23 июля, погода уже изменится, атмосферное давление и облачность увеличатся, будут наблюдаться кратковременные дожди по всей Москве, ветер усилится до 15 метров в секунду.

Метеоролог также подчеркнул, что температура воздуха в Москве в течение следующей недели будет в диапазоне 20–25 градусов.

По его словам, понедельник, 24 июля, станет самым холодным днем недели, температура воздуха понизится до 17–19 градусов. При этом днем возможны кратковременные осадки, температура опустится на 3,5 градуса ниже нормы.

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