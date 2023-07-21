Синоптик предупредил москвичей о понижении атмосферного давления в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На предстоящих выходных, 22 и 23 июля, в Москве ожидается понижение атмосферного давления, при этом погода существенно улучшится, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает RT.

"В субботу преимущественно без осадков. Местами возможны кратковременные и не очень существенные дожди. Среднесуточная температура будет на 1–2 градуса ниже нормы. Но в целом температура в 21–24 градуса очень комфортная", – сказал он.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 23 июля, погода уже изменится, атмосферное давление и облачность увеличатся, будут наблюдаться кратковременные дожди по всей Москве, ветер усилится до 15 метров в секунду.

"Температура понизится до 20 градусов. Но облачность и дождь будут создавать ощущение, что на улице еще более зябко, в пределах 18 градусов", – сказал Вильфанд.

По его словам, в начале следующей недели, 24 июля, Москву посетят воздушные массы с северо-запада, они тоже понизят температуру воздуха в городе, столбики термометров достигнут отметок в 18–19 градусов.

"Только на юге области ожидается до 21 градуса – это уже на 3–3,5 градуса ниже нормы. Во вторник (25 июля. – Прим. ред.) существенного повышения температуры ожидать не стоит. А вот в средине недели вероятность достижения отметки в 25 градусов велика", – резюмировал он.

Ранее Гидрометцентр РФ рассказывал о погоде на 21 июля. Отмечалось, что в столице будет наблюдаться переменная облачность, температура воздуха днем в будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба. Ночью температура в столице может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.



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