Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за двое суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти треть месячной нормы осадков может выпасть в некоторых районах Москвы за двое суток. По данным синоптиков, начавшийся ночью 22 мая дождь будет идти до второй половины дня, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Завтра, 23 мая, осадки будут продолжаться весь день. За двое суток в отдельных районах города может выпасть до 19 миллиметров осадков, это почти треть месячной нормы", – говорится в сообщении.

Согласно информации, на улицах города дежурят бригады государственного унитарного предприятия "Мосводосток".

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в понедельник, 22 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах может быть гроза.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что свыше трети месячной нормы осадков может выпасть в Москве на этой неделе. По его словам, в рабочие дня в городе выпадет от 20 до 25 миллиметров осадков.