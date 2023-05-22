Москвичам рассказали о погоде 22 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 22 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшой, местами умеренный дождь, в отдельных районах прогнозируется гроза, информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 20 до 22 градусов, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

На этой неделе в столице может выпасть свыше трети месячной нормы осадков. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Тишковец также рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон этим летом окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее.

