В Совфеде не видят необходимости введения уголовного наказания за уклонение от мобилизации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Необходимости вводить уголовное наказание за уклонение от мобилизации в РФ нет. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Вводить дополнительные нормы в УК РФ или ужесточать действующие в данный момент, как мне кажется, нет необходимости", – цитирует его РИА Новости.

Речи о введении административной ответственности также не идет. В настоящее время гражданина могут привлечь к уголовной ответственности только за уклонение от службы по призыву.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров счел тюремный срок для уклонистов "слишком легким" наказанием. По его словам, меру наказания для уклонистов должны выбирать военнослужащие, находящиеся на поле боя.

Ранее Клишас заявил, что для покинувших РФ после начала частичной мобилизации и продолжающих работать на отечественные компании дистанционно, могут быть распространены ограничения. Для сотрудников компаний могут установить запрет на удаленную работу. Помимо этого, Клишас призвал не пытаться вернуть покинувших Россию.



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