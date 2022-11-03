Кадыров счел тюремное заключение для уклонистов слишком легким

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров остался недоволен проектом закона о наказании для уклонистов от мобилизации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что поправки нужны, но предложенное взыскание слишком слабое.

"Что за смешная цифра в несколько сотен тысяч штрафа или лишение свободы на пять лет? То есть мы дадим уклонистам замечательную возможность отсидеться в камере, пока смелые и бесстрашные наши парни рискуют жизнями на линии фронта? И еще будем их кормить за счет государства? А выйдут они чистенькими, когда все закончится ценой жизни и здоровья других?" – написал Кадыров.

Глава Чечни предложил разрешить находящимся на передовой офицерам и солдатам выбирать наказание для уклонистов. По его словам, это было бы объективным мнением.

"Уж поверьте, там, под свистом снарядов, точно знают, какую цену должен заплатить уклонист. И это не должен быть какой-то фиксированный размер штрафа", – считает Кадыров.

По его мнению, для начала необходимо посчитать, какую помощь эти граждане получали от государства, сколько было потрачено на его обучение, лечение, зарплату и социальные выплаты. Кадыров подчеркнул, что адекватным штрафом будет взыскание не менее 50% всей полученной суммы.

"А потом марш копать окопы и подтаскивать снаряды! Не нужно сюсюкаться с людьми, позорящими все мужское население страны. Пусть трусы сполна расплачиваются за свое малодушие", – сказал Кадыров.

Глава Чечни призвал называть вещи своими именами и вместо слова "уклонисты" употреблять "изменники и беглецы".

Ранее депутаты Госдумы сообщили о своем намерении внести законопроект с поправками в Уголовный кодекс России, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. За отказ от мобилизации предложили штрафовать на суммы от 200 до 500 тысяч рублей, а также лишать свободы на пять лет.



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