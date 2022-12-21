В РФ за сутки выявили 7 442 случая заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за сутки выявили 7 442 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

За последние сутки выздоровели 8 359 пациентов, умерли 59 человек.

Таким образом, за время пандемии в России был выявлен 21 735 851 случай заражения COVID-19. Побороли болезнь 21 131 700 россиян. Умерли о коронавируса с начала его массового распространения в РФ 393 166 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 34 регионах страны. Рост числа заболевших также был зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.

На 50-й неделе в стране зарегистрировали на 5,5% больше случаев коронавируса, чем на 49-й неделе.

До этого заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что коронавирус и ОРВИ не повлияли на качество медицинской помощи в московских поликлиниках. По ее словам, несмотря на закрытие части поликлиник, от москвичей не поступало жалоб по работе медучреждений.



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