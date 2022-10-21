Будущая неделя в столичном регионе пройдет без осадков, но с заморозками

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На будущей неделе осадков в столичном регионе не ожидается, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. При этом он предупредил о заморозках по ночам.

"В течение недели – начиная с понедельника – преобладать будет погода с переменной облачностью, атмосферное давление будет высоким. В ночные часы – заморозки, в дневные часы – около 5–6 градусов тепла", – цитирует синоптика ТАСС.

Он подчеркнул, что такой период продлится всего 4–5 дней, после чего снова пойдут дожди. По словам Синенкова, по статистике в среднем осенью каждый день холоднее предыдущего на 0,2–0,3 градуса.

На севере Московской области в ночь на 21 октября выпал первый снег. В частности, около 03:00 первые снежинки среди капель дождя наблюдали в Волоколамске, и примерно в это же время слабый дождь со снегом отмечен метеостанцией аэропорта Шереметьево. При этом об образовании снежного покрова речь пока не идет.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.



Москвичей предупредили о похолодании с 20 октября

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