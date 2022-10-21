Первый снег выпал в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На севере Московской области некоторые метеостанции в ночь на 21 октября отметили выпадение первого снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

"В частности, около 03:00 первые снежинки среди капель дождя наблюдали в Волоколамске, и примерно в это же время слабый дождь со снегом отмечен метеостанцией аэропорта Шереметьево", – сообщил Леус.

При этом он отметил, что об образовании снежного покрова речь пока не идет.

Ранее руководитель прогностического центра "METEO" Александр Шувалов рассказал, что первые заморозки могут прийти в столичный регион уже 24–25 октября. Не исключено, что в эти дни среднесуточные температуры опустятся до -5 градусов.



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