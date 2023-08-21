06:06Общество
Москвичам рассказали о погоде 21 августа
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
В первый день недели, 21 августа, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. По области местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в Москве может понизиться до 11 градусов, по области – до 8 градусов.
Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего оранжевого уровня.
Предупреждение действует до 18:00 понедельника, 21 августа. Оранжевый уровень погодной опасности означает, что велика вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 20 августа на главной метеостанции столицы, ВДНХ, выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы.
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