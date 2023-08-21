Москвичам рассказали о погоде 21 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В первый день недели, 21 августа, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями. По области местами ожидается небольшой дождь. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятных погодных условий уровень погодной опасности в Москве повысили до предпоследнего оранжевого уровня.

Предупреждение действует до 18:00 понедельника, 21 августа. Оранжевый уровень погодной опасности означает, что велика вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что 20 августа на главной метеостанции столицы, ВДНХ, выпало 43 миллиметра осадков, что составляет 55% месячной нормы.

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