Госдума приняла закон об особенностях комплектования Росгвардии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Госдума на заседании в пятницу, 21 июля, в третьем чтении приняла закон об особенностях комплектования Росгвардии, который позволяет заключать с ведомством краткосрочные контракты. Инициатива направлена на синхронизацию поступления на службу в нацгвардию военнослужащих и представителей спецполиции.

Принятый документ позволяет заключать контракты продолжительностью до одного года, если речь идет о службе в спецподразделениях, например СОБР или ОМОН. Отменяется предельный возраст поступления на службу: сейчас он ограничен 35 или 45 годами в зависимости от должности. Также вводится упрощенный порядок перевода по службе внутри ведомства.

Кроме того, для сотрудников Росгвардии вводится запрет на публикацию в СМИ или интернете информацию, в том числе фотографии, о себе или других людях, позволяющую раскрыть местоположение человека или его ведомственную принадлежность.

Законопроект об особенностях комплектования нацгвардии был разработан еще в марте. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда отмечал, что это позволит вернуть в строй тысячи ветеранов ОМОН и СОБР, которые не хотят подписывать многолетние контракты. На днях в законопроект внесли поправку о запрете личному составу ведомства публиковать фотографии с прессе или Сети.

