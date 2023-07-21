Москвичей предупредили о дожде 21 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Игорь Иванко

В последний рабочий день недели, 21 июля, в столице прогнозируется переменная облачность. Местами по городу ожидается небольшой дождь, на юге Подмосковья – умеренный. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 19 до 24 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Ранее метеоролог Александр Ильин сообщал, что после жары Москву накрыли сильные ливни, ветер и прохлада, однако к концу этой недели тепло снова вернется в столичный регион.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова рассказала, что тридцатиградусная жара в Москве до конца июля не прогнозируется.

Она добавила, что к середине августа самые холодные водоемы столицы обычно прогреваются до комфортных значений, однако ни одна синоптическая модель не может спрогнозировать жару и в следующем месяце.

"Атмосфера": 23 градуса ожидается в Москве 21 июля