Метеоролог рассказал, когда в Москву придет теплая погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Сергей Аревшатян

После жары Москву накрыли сильные ливни, ветер и прохлада, но к концу этой недели температура воздуха поднимется до 20 градусов и тепло снова вернется в столичный регион, заявил синоптик, метеоролог, военный метеоролог Александр Ильин. Об этом сообщает телеканал "360".

Он отметил, что если обращать внимание на нынешнюю погоду, то ее правда можно назвать аномальной, так как температура воздуха отстает от нормы на три и более градуса, к тому же за прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков.

По словам синоптика, такая погода является следствием скандинавского циклона, он пришел на север средней полосы России и забрал через Северную Атлантику холодный арктический воздух. Если бы циклон направился сразу в регион, то температура воздуха в столице была бы еще ниже, подчеркнул он.

"Так что нам повезло. Конечно, потеплеет. Сегодня (19 июля. – Прим. ред.) один из самых холодных неприятных дней, но уже во второй половине дня из-за разрывов в поле облачности местами появится солнце", – отметил Ильин.

В четверг, 20 июля, воздух в столице прогреется до 20 градусов, к выходным, 22–23 июля, станет еще жарче, сообщил синоптик. Он также посоветовал всем гражданам быть осторожными и обходить шаткие конструкции в период дождей и сильного ветра.

То, что 19 июля температура воздуха низкая, еще не свидетельствует о том, что все лето будет холодным, подчеркнул метеоролог.

"Если брать среднемесячные значения, которые собираются на основе среднесуточных значений и так далее, июнь по температуре выше климатической нормы, июль близок к норме", – сказал Ильин.

В разные дни июля синоптики фиксировали как превышение нормы, так и достаточно низкие показатели, отметил синоптик. По его словам, в течение оставшихся дней второго летнего месяца граждане ощутят изменения в температуре.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщал, что дождь, который начался в Московском регионе 18 июля, продлится до вечера 19 июля.

Он отметил, что 20 июля столбики термометров покажут температуру от 19 до 21 градуса, 21 июля температура составит до 23 градусов. В выходные дни в столице снова могут начаться дожди, спрогнозировал он.



Температура воздуха в столичном регионе составит 19 градусов 19 июля