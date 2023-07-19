Москвичи пережили самый сильный за последние 50 лет дождь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Максимальное за последние 50 лет количество осадков – до 68,3 миллиметра – выпало в Москве за 19 часов. Об этом сообщает "Российская газета".

По словам главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, сильные дожди происходят часто, раз в 2–3 года. Причина их появления состоит в коллаборации атмосферных фронтов, который способны усиливать друг друга, объяснила метеоролог.

"Но уходящий дождь стал рекордсменом. За 19 часов выпало в центре города 68,3 миллиметра осадков, на северо-востоке – до 65,9 миллиметра и 62,5 миллиметра на юго-западе столицы", – указала Позднякова.

Зеленоград оказался самым близким округом к циклону. За сутки там выпало 70 миллиметров осадков.

Согласно информации, в подмосковных реках и водоемах уровень воды увеличился на 10–15 сантиметров. Метеостанция ВДНХ выявила прирост осадков в Москве на 38 миллиметров. До конца дня будет сохранятся облачная погода и ветер до 20 метров в секунду.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что существенных осадков в столичном регионе не прогнозируется в ближайшие дни. Ливни начали перемещаться в Костромскую, Ивановскую и Ярославскую области, добавил он.

"Москве в ближайшие дни осадков существенных не будет, прогнозируются лишь местами небольшие и кратковременные осадки", – цитирует синоптика ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что особенность прошедших дождей в Москве состоит в выпадении залпом. Особенно большое количество осадков наблюдалось в районе ВДНХ, Балчуга – 38 миллиметров, Клину – 90 миллиметров, Волоколамске, – 63 миллиметра, Наро-Фоминске – 48 миллиметров и в Дмитрове – 41 миллиметр, заключил Вильфанд.

Накануне, 18 июля, с 14:00 до 15:00 в столице были зафиксированы сверхинтенсивные дожди. За час в отдельных районах города выпало более четверти месячной нормы осадков.

Продолжающиеся ливни послужили причиной временного закрытия Московского зоопарка, парка Горького и "Сокольников". Позже все парки продолжили работу в обычном режиме.



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