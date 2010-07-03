Москвичей предупредили о порывистом ветре и мокром снеге в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мокрый снег, дождь и порывистый ветер прогнозируют в Москве 22 марта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По прогнозам Росгидромета, с 7:00 до конца суток в городе ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами отложение мокрого снега. С 12:00 22 марта до утра 23 марта порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду. Аналогичная ситуация сложится в Подмосковье.

Водителей призвали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пешеходов – обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, сооружений повышенного риска.

На пятницу в столице объявлен желтый уровень опасности. Выпадет до 8–9 миллиметров осадков – 25% месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода и образование гололедицы, отметили в центре погоды "Фобос".

В то же время в городе не будет холодно. Температура задержится на плюсовых отметках или нуле, а ночью упадет до небольшого минуса. Резких колебаний не предвидится, столбики термометров останутся на показателях выше климатической нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что настоящая весна придет в Москву в середине апреля. Он пообещал, что снег в столице растает к концу марта.

В Подмосковье сугробы окончательно исчезнут в первой пятидневке апреля, в областных лесах снег задержится до 10 апреля. Реки столичного региона уже начали вскрываться ото льда.