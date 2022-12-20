Врач перечислил первые симптомы менингита

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Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах менингита. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Эксперт подчеркнул, что менингит – это очень серьезное заболевание, которое должно быть диагностировано как можно скорее. По его словам, к первым симптомам относится сильная головная боль. Также пациент может пожаловаться на болевые ощущения в глазах и шее, добавил врач.

Жемчугов предупредил, что менингит можно спутать с ОРВИ, поскольку при данном заболевании могут проявляться аналогичные симптомы – кашель и насморк.

Иммунолог рассказал, что распознать тяжелую болезнь можно, если лечь на ровную поверхность и попытаться поднять прямую ногу. При менингите заболевший не сможет этого сделать, отметил специалист. Если же кто-то поднимает его ногу, он почувствует боль в шее и голове.

Жемчугов призвал немедленно обращаться за помощью к специалистам при обнаружении подобных симптомов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о появлении инфекций, которые способны обойти иммунитет, вызывают осложнения и приводят к госпитализации.

Врач подчеркнул, что распространение различных инфекций связано с тем, что люди не вакцинируются. А у многих людей иммунный ответ организма изменился после перенесенного COVID-19.

До этого доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск заразиться менингитом через посылку после вспышки на складе Ozon.

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