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Москва 24

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Общество

10:43

Москвичей предупредили о гололедице в среду вечером

общество погода

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В среду вечером в столице прогнозируется гололедица, местами возможен снег. Вечером в городе похолодает до минус 3 градусов, сообщает центр погоды "Фобос".

"Сегодня арктический антициклон с центром над Волго-Вятским регионом станет оказывать влияние и на столицу, из-за чего вероятность осадков постепенно пойдет на убыль, к исходу дня в облачных полях появятся просветы, повеет холодом, землю кое-где может прихватить тонкой коркой льда", – говорится в сообщении.

По прогнозам, в столице будет облачно, вечером с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде слабого дождя и снега.

Самыми холодными станут пятница и суббота, когда температура упадет до -10 градусов.

В Управлении ГИБДД по городу призвали водителей быть внимательными на дорогах. Автомобилистам рекомендовали из-за непогоды снизить скорость движения и не делать резких перестроений.

"Утро": похолодание придет в столицу 20 ноября


Синоптики также предупредили, что на этой неделе Москву ждет аномально высокое давление. Показатели достигнут порядка 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

Наиболее остро повышенный фон атмосферного давления могут ощутить люди с сердечно-сосудистыми болезнями. Специалисты советуют контролировать артериальное давление, не допускать развития болевых приступов, принимать соответствующие лекарства.

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