В ГД поддержали решение Кадырова отправить в зону боевых действий своих детей

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина поддержала решение главы Чечни Рамзана Кадырова отправить в зону СВО своих детей.

"Я думаю, Кадыров – хороший отец. Если в чем-то его и можно упрекнуть, то только не в этом. Думаю, он отвечает за свои поступки в отношении детей", – сказала парламентарий изданию "Подъем".

Она выразила мнение, что своим примером Кадыров хотел бы заставить задуматься других отцов, называющих себя патриотами, где находятся их дети.

Останина также уточнила, что Чечня является особенным регионом, где культура воспитания отличается своими традициями от чисто русской.

"Поэтому мне представляется, что Кадыров знает, что дети его под его опекой и под его контролем. Я бы не стала вмешиваться во внутренние дела", – заключила парламентарий.

Ранее Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам помогли взять в плен шестерых украинских военнослужащих. По словам политика, его дети прибыли в расположение батальона "Запад-АХМАТ" и приняли участие в операции по ликвидации вражеского укрепрайона.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних сыновей в зоне СВО

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