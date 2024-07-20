Гроза ожидается в Москве в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дождь, гроза и усиление порывов ветра до 15 метров в секунду ожидаются в Москве в ближайшие часы. Такая же погода возможна 21 июля, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в телеграм-канале.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до 20:00 20 июля. Кроме того, в Подмосковье до 21:00 22 июля объявлена пожарная опасность.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что быстрый проезд по лужам может привести к аварии или серьезной поломке автомобиля. По его словам, из-за высокой скорости возможен эффект аквапланирования, когда теряется сцепление с дорогой, также вода может попасть в воздушный фильтр и двигатель, из-за чего транспорт заглохнет. Во время непогоды он призвал водителей быть осторожными.