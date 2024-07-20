Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до вечера 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы. Предупреждение будет действовать с 12:00 до 20:00 20 июля, сообщается на сайте Гирометцентра РФ.

Также в Подмосковье до 21:00 22 июля объявлена пожарная опасность. В Шатурском районе высокая пожароопасность четвертого класса.

Согласно прогнозам синоптиков, 20 июля в Москве будет облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза. Днем воздух в столице прогреется до 23–25 градусов, по области – от 22 до 27 градусов. Ночью в городе может похолодать до 13 градусов, в Подмосковье – до 11 градусов. Скорость северо-западного и западного ветра достигнет 5–10 метров в секунду, атмосферное давление окажется на отметке 743 миллиметра ртутного столба.