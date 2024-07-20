Облачная погода с грозой ожидается в Москве 20 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу, 20 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 13 градусов, по области – до 11 градусов.

Синоптики отмечали, что в выходные погода в Москве будет полностью соответствовать климатической норме. Кроме того, в столице наступит бархатный сезон, когда температуры воды и воздуха близки между собой и являются комфортными.

По ожиданиям метеорологов, июльская жара вернется в Москву в последние дни этого месяца. Кроме того, на следующей неделе в городе возможны осадки.