20 июля, 06:32Общество
Облачная погода с грозой ожидается в Москве 20 июля
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в Москве в субботу, 20 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.
Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в Москве может понизиться до 13 градусов, по области – до 11 градусов.
Синоптики отмечали, что в выходные погода в Москве будет полностью соответствовать климатической норме. Кроме того, в столице наступит бархатный сезон, когда температуры воды и воздуха близки между собой и являются комфортными.
По ожиданиям метеорологов, июльская жара вернется в Москву в последние дни этого месяца. Кроме того, на следующей неделе в городе возможны осадки.
"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 20 июля