Жителей Москвы предупредили о небольшом дожде 20 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В четверг, 20 июля, в столице ожидается облачная погода с небольшим кратковременным дождем. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 11 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что с начала июля в Москве выпало 69 миллиметров осадков, что составляет 82% от месячной нормы.

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что столичные службы работают в усиленном режиме в условиях непогоды.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Синоптики рассказали о погоде 20 июля в столице