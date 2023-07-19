Столичные системы жизнеобеспечения в условиях непогоды функционируют штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы работают в усиленном режиме в условиях непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

Кроме того, приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, а также строящихся зданий.

"Все системы жизнеобеспечения функционируют штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов", – сказал заммэра.

Он отметил, что коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, оперативно распиливают и вывозят поваленные ветром деревья.

Вероятность сильного ветра местами с порывами до 20 метров в секунду сохранится в столице до конца дня. Горожан призвали быть внимательнее на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителей попросили быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что за сутки с 18 июля в столице выпало 38 миллиметров осадков. Этот показатель достигает 45% от месячной нормы. В среду, 19 июля, дожди продолжились.

Дождливая погода может наблюдаться в городе и в четверг. Вместе с тем с 20 июля в Москву снова вернется теплая погода, которая по температурным показателям будет практически соответствовать норме.



Москвичей предупредили о сильных порывах ветра 19 июля в столице