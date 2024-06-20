Гроза с градом и порывистый ветер ожидаются в Москве 20 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Облачная погода с прояснениями и дождем прогнозируется в Москве в четверг, 20 июня. Местами по городу возможны сильный ливень, гроза и град, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 23 до 25 градусов, а в Подмосковье – от 21 до 29 градусов. Ночью температура в Москве опустится до 11 градусов, по области – до 9 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба.

Ранее Сергей Собянин уже сообщал, что в Москве ожидаются гроза и сильный ливень 20 июня. Вместе с такой непогодой есть вероятность формирования смерчей. В связи с этим мэр столицы призвал горожан соблюдать внимательность и аккуратность, по возможности не выходить на улицу.

До этого в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого послужили прогнозируемые в столичном регионе грозы и ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром.