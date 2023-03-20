Москвичам рассказали о погоде 20 марта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первый день недели, 20 марта, в Москве прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем столбики термометров в столице будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, в Подмосковье – от 2 до 7 градусов тепла.

Скорость южного ветра составит 3–8 метров в секунду. По прогнозу метеорологов, атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве и во всем столичном регионе из-за гололедицы до утра вторника, 21 марта.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что жителей и гостей Москвы ожидают температура выше климатической нормы к концу марта и приход метеорологической весны.

Синоптики предупредили о потеплении в Москве

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