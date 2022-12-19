В ГД внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД

Фото: ТАСС/Екатерина Ветохина

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий прекращение украинского гражданства у имеющих его россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России. Документ опубликован в думской электронной базе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артем Туров ("Единая Россия"), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия – За правду") и Сергей Леонов (ЛДПР).

Законопроектом предусмотрено, что граждане России считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД РФ или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в этом гражданстве.

Ранее Путин подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок получения российского гражданства жителями Украины.

Также фонд защиты национального исторического наследия призвал лишать российского гражданства лиц со статусом иностранного агента. Письмо с соответствующей инициативой глава фонда Александр Карабанов направил Путину.

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