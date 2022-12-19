Москвичи рассказали, сколько зарабатывают на откапывании машин из сугробов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Стоимость услуги по откапыванию машины из снега в Москве может дойти до 15 тысяч рублей в зависимости от сложности работы и высоты сугроба. При этом, как выяснила Москва 24, авторы объявлений чаще всего предпочитают работать только недалеко от дома.

Ранее на популярном сайте объявлений появилось множество предложений с подобным сервисом. Причиной тому стали сильные снегопады, прошедшие в столице в выходные.

Корреспондент Москвы 24 позвонил нескольким заказчикам и выяснил, что исполнители в большинстве своем берут клиентов лишь в своем районе. Один из пользователей указал, что работает по всей столице, цена на его услуги договорная. Однако в переписке он отказался приезжать как на север, так на и юг Москвы из-за сильной загруженности.

Другой пользователь просит за свои услуги от трех тысяч рублей. При этом, если глубина снежного покрова от 50 сантиметров, цена возрастает до пяти тысяч. "До 100 сантиметров – 10 тысяч, до 150 сантиметров – 15 тысяч рублей", – сказано в объявлении.

В разговоре с Москвой 24 он отметил, что может оказать услугу в любое время дня и ночи, а перед выездом нужно отправить ему фото машины, чтобы он мог оценить объем работы.





Дмитрий пользователь сайта "Авито" Цена зависит от количества снега и того, насколько он замерзший. Бывает, что нужно его долбить, так как он превратился в лед. Минимальная цена за услугу – три тысячи рублей.

При этом "предприниматель" гарантирует сохранность автомобиля: снег вокруг он убирает лопатой, а на самом автомобиле – мягкой щеткой. Приехать мужчина обещает в течение двух-трех часов.

Кроме того, многие из продавцов предлагают дополнительные услуги. В частности, отбуксировать автомобиль на тросе или прикурить машину, а также очистить парковочное место или гараж. В среднем москвичи просят за это от 500 до одной тысячи рублей.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Москве побит рекорд 1941 года по высоте сугробов. На базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова утром 19 декабря составила 34 сантиметра, в Тушине – 35 сантиметров, на Балчуге – 39 сантиметра.



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