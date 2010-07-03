В Москве ожидается близкое к рекордному атмосферное давление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К четвергу, 21 ноября, в Москве ожидается очень высокое атмосферное давление, рассказал ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Действительно, будет очень высокое давление, уж не знаю насчет рекорда, я к ним равнодушен. Но оно ни о чем не говорит", – отметил метеоролог.

По его словам, атмосферное давление поднимется до отметки в 771 миллиметр ртутного столба при норме для столицы в 748 миллиметров ртутного столба.

Историческим рекордом для всего ноября является 776 миллиметров. Вильфанд отметил, что повышенное давление на москвичей никак не повлияет.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Предупреждение действует до 9:00 среды, 20 ноября.

Помимо этого, с 21:00 19 ноября в течение суток будет действовать предупреждение из-за гололеда.

В среду, 20 ноября, в Москву придут холода. Специалисты ожидают, что в столице станет холоднее на 1–2 градуса. Тенденция сохранится и 21 ноября. Самыми холодными станут пятница и суббота, когда температура упадет до -10 градусов.