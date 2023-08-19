Москвичам пообещали понижение температуры более чем на 10 градусов на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жителям и гостям Москвы пообещали понижение температуры более чем на 10 градусов к середине будущей недели. Со среды, 23 августа, значения не поднимутся выше 20 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В понедельник начинается постепенное изменение погоды, это будет еще переходный день, но все больше будет поступать воздуха из Северной Атлантики. В понедельник – 22–24 градуса, во вторник – 20–21", – отметил синоптик.

Метеоролог подчеркнул, что такие значения будут около нормы или ниже ее на 1 градус, однако по сравнению с нынешней неделей температура заметно упадет.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температурный фон в Москве кардинально изменится, и столицу ожидает похолодание до 16–20 градусов.

Как уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, самыми холодными днями на следующей неделе в Москве могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.

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