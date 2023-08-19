06:22Общество
Москвичам рассказали о погоде 19 августа
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В субботу, 19 августа, в столице прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.
Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
Ночью температура в столице понизится до 14 градусов, а в Подмосковье – до 11 градусов.
Ранее Роман Вильфанд сообщил, что на следующей неделе температурный фон в Москве кардинально изменится, и столицу ожидает похолодание до 16–20 градусов.
Как уточнила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, самыми холодными днями на следующей неделе в Москве могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа.
"Атмосфера": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 19–20 августа
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