Кардиолог рассказала, как абрикосы влияют на сердце

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Абрикосы являются полезными для здоровья человека, однако лечебного эффекта как такового в них нет. Об этом сообщила в интервью радио Sputnik диетолог, кардиолог Асият Хачирова.

Многие считают, что абрикосы необходимо есть пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это одновременно является и правдой, и неправдой, отметила специалист.

Она подтвердила, что в абрикосах много витаминов и минеральных веществ, в том числе калия и магния, которые являются самыми необходимыми для сердечно-сосудистой системы.

Однако если у человека уже диагностировали подобное заболевание, то абрикосами его не вылечить. Данный фрукт будет хорошим дополнительным источником калия, но норму этого минерала для сердца одними абрикосами не набрать, добавила Хачирова.

По словам кардиолога, средняя ежедневная порция абрикосов должна составлять 100–150 граммов. Она напомнила, что в целом доля фруктов и овощей должна составлять ровно половину здорового рациона, четверть – углеводы, еще одну четверть – белки.

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