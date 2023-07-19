Москвичей предупредили о дожде и порывистом ветре 19 июля

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

В среду, 19 июля, в Москве прогнозируется облачная погода с прояснениями, а также кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 17 до 19 градусов, а в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.

Скорость западного ветра составит 7–12 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 12 градусов, по области – до 9 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дождь в Москве может прекратиться лишь к вечеру 19 июля.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил, что прошедший в столице 18 июля сильный ливень нанес ущерб московскому бизнесу на несколько десятков миллионов рублей.

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