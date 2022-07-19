ВОЗ заявила о новой волне COVID-19 в Европе

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В Европу пришла новая волна COVID-19, вызванная подвариантами "Омикрон"-штамма. Об этом сообщил руководитель Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета – только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта "Омикрон", в частности BA.2 и BA.5", – цитирует Клюге РИА Новости.

По его словам, каждая доминирующая сублиния "Омикрона" показывает преимущества в передаче по сравнению с распространенными вирусами до этого.

Клюге отметил, что примерно за месяц число новых заражений COVID-19 в европейских государствах увеличилось в три раза, при этом на прошлой неделе было зафиксировано порядка трех миллионов новых случаев инфицирования, что равно практически 50% всех новых заражений в мире.

Кроме того, руководитель Европейского бюро допустил, что COVID-19 может начать опять активнее распространяться с наступлением осени и зимы.

"Поэтому сегодня Европейское региональное бюро ВОЗ публикует осенне-зимнюю стратегию борьбы с COVID-19 и другими респираторными вирусами, чтобы помочь подготовиться к грядущим волнам инфекции. Ждать осени, чтобы действовать, будет слишком поздно", – добавил Клюге.

Так, странам Европы следует увеличивать охват прививками, носить средства индивидуальной защиты в помещениях и общественном транспорте, а также усилить вентиляцию закрытых помещений.

Ранее главврач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков рассказал, что новый вариант коронавируса "Кентавр" с высокой долей вероятности станет доминирующим в России. По его словам, "Кентавр" более заразен, но менее патогенен, в связи с чем его распространение не вызовет всплеск госпитализаций и тяжелых случаев.

В свою очередь, иммунолог Николай Крючков заявил, что главная опасность состоит в том, что коронавирус продолжает мутировать. Эксперт выразил мнение, что в ближайшие месяцы обнаружится более патогенный вариант вируса.

