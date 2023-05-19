Москвичам рассказали о погоде 19 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 19 мая, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и кратковременные дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов, в Подмосковье – от 15 до 20 градусов.

Скорость северного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанд сообщил, что в столичном регионе в конце недели прогнозируется понижение температуры и дожди. По его словам, в воскресенье, 21 мая, осадки усилятся, возможна гроза.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, каким ожидается предстоящий летний сезон в России. По его прогнозу, общий температурный фон окажется около нормы, возможно, слегка превысив ее.

