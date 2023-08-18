Депутат Госдумы предложил ввести уголовное наказание в России за порчу Библии и Корана

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ("Партия Родина") считает, что нужно ввести наказание в Уголовный кодекс России за порчу Библии и Корана. Об этом он заявил изданию РИА Новости.

Депутат отреагировал таким образом на недавние случаи сожжения Корана. По его словам, нужно воспитывать людей так, чтобы они даже не подумали об издевательстве над святыми вещами.

"Мы все должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы. Воспитывать нравственных людей, которым глумление над святыми вещами и в голову бы не пришло", – сообщил Журавлев.

Как он утверждает, в связи с этим в Уголовный кодекс РФ необходимо внести поправку: если злоумышленник совершает поджог Корана, то ему назначают 10 лет лишения свободы. Кроме того, за публично порванную Библию или же за издевательство над верующими нужно сажать также на 10 лет, добавил Журавлев.

"Решил плюнуть в лицо верующим, пусть отвечает за свой поступок. Учитывает то, что есть люди, способные за веру и свою жизнь положить", – отметил депутат.

В мае полицейские задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. По информации следователей, мужчина совершил это ради деньги, которые должны были ему выслать украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Подозреваемого привезли в Чечню в конце мая, где у грозненского СИЗО его встретили 60 тысяч недовольных граждан с плакатами "Руки прочь от Корана". Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал этот инцидент вопиющим.

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