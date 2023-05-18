Москвичам рассказали о погоде 18 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 18 мая, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и дождь на западе области. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Согласно данным синоптиков, днем температура воздуха в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 22 до 27 градусов.

Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 754 миллиметра ртутного столба.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее сообщила, что 18 мая может стать самым жарким днем месяца. Он также отметила, что температура выше 25 градусов в столице является неблагоприятной для городской среды.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на выходных в столицу придет прохлада. По его словам, температура воздуха понизится до 17–22 градусов.

