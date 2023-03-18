Москвичам рассказали о погоде 18 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 18 марта, в столице прогнозируется переменная облачность без осадков. На дорогах ожидается гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до 5 градусов тепла.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 19 марта.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в столице ожидается теплая погода с температурой до 9 градусов. Синоптик добавил, что иногда будет солнечно, но в целом прогнозируется облачная погода с прояснениями.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве в выходные 18–19 марта

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