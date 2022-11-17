В Москве за сутки выявили 1 073 случая COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за минувшие сутки выявили 1 073 новых случая коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 170 жителям столицы. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 11 человек, а выздоровели после прохождения лечения 911 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 244 277 случаев коронавируса. За этот период благополучно перенесли болезнь 3 052 992 человека.

Между тем в России за последние сутки выявили 5 680 новых заболевших. Госпитализация потребовалась 1 113 россиянам. Выздоровели 6 735 человек, 61 пациент скончался.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили о том, что, несмотря на высокие риски инфицирования коронавирусом, у значительной части жителей РФ болезнь протекает бессимптомно. Тех, кто переносит COVID-19 "на ногах", насчитывается порядка 30% от всех заболевших.



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