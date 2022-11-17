В России за сутки выявили 5 680 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России за минувшие сутки выявили 5 680 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

За 24 часа экстренная помощь врачей потребовалась 1 113 россиянам. За это время от последствий COVID-19 скончался 61 пациент. Выздоровели при этом 6 735 граждан.

С начала пандемии в стране выявили 21 520 021 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 391 273 человека.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируют единичные случаи выявления подварианта штамма коронавируса "Омикрон" BQ.1. При этом среди выявляемых в стране случаев заражения COVID-19 доминируют линии BA.4 и BA.5.

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