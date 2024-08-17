Кратковременный дождь и гроза ожидаются в столичном регионе ночью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Кратковременный дождь и в отдельных районах гроза прогнозируются в столичном регионе предстоящей ночью, сообщает Гидрометцентр РФ.

При этом температура воздуха в столице в ночные часы составит 14–16 градусов выше нуля, в центре города – до плюс 20 градусов.

Днем в воскресенье также не исключен кратковременный дождь, а столбики термометров покажут от 25 до 27 градусов тепла. Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 6–11 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 19 августа, ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Между тем, ночью и утром местами будет туман. Воздуха в столице прогреется до плюс 14 градусов, в центре мегаполиса – до плюс 17 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до плюс 27–29 градусов жары.

В субботу воздух прогреется до 27 градусов тепла. При этом будет облачно с прояснениями и местами дождливо. Ветер северо–западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Июльская жара вернется в столичный регион 18 августа. При этом уже 19 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов. При этом со среды, 21 августа, температура снова начнет падать и понизится до 25 градусов.