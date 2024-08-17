Вильфанд пообещал некоторым регионам РФ супержаркую погоду в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В выходные в некоторых регионах России ожидается супержаркая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К примеру, в Туве воздух прогреется до 38 градусов жары, что на 10 градусов выше нормы. В Иркутской области потеплеет до 27–32 градусов. Это превышает ному на 6–11 градусов.

Жаркая погода также прогнозируется на Алтае, в Хакасии и Красноярском крае. Столбики термометров покажут плюс 25–29 градусов, а на юге Красноярского края – до плюс 31 градуса. Это выше климатической нормы для этих регионов на 6–9 градусов.

Порядка 30–36 градусов ожидается с понедельника по среду в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской областях. С воскресенья по среду в Забайкалье и Бурятии будет плюс 28–31 градусов. На юге Якутии до среды ожидается 26–29 градусов. В регионах Северного Кавказа из-за дефицита осадков отмечается засуха.

В Москву тоже возвращается тепло. В субботу воздух прогреется до 27 градусов тепла. При этом будет облачно с прояснениями и местами дождливо. Ветер северо–западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду.

Июльская жара вернется в столичный регион 18 августа. При этом уже 19 августа столбики термометров поднимутся до 29 градусов. При этом со среды, 21 августа, температура снова начнет падать и понизится до 25 градусов.