17 июня, 06:13Общество
Переменная облачность и дождь ожидаются в Москве 17 июня
Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов
Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 17 июня. По области возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.
Восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.
Во второй половине текущей недели температура в Москве будет ниже климатической нормы. К примеру, уже в среду, 18 июня, с запада начнет приближаться холодный атмосферный фронт, однако в этот день температура будет лишь на 1 градус отставать от нормальных показателей.
Прогнозируются кратковременные и "ленивые" дожди, местами выпадет 5–10 миллиметров осадков.
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