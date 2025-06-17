Переменная облачность и дождь ожидаются в Москве 17 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Переменная облачность и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве во вторник, 17 июня. По области возможна гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 22 до 24 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до 13 градусов, а в Подмосковье – до 10 градусов.

Во второй половине текущей недели температура в Москве будет ниже климатической нормы. К примеру, уже в среду, 18 июня, с запада начнет приближаться холодный атмосферный фронт, однако в этот день температура будет лишь на 1 градус отставать от нормальных показателей.

Прогнозируются кратковременные и "ленивые" дожди, местами выпадет 5–10 миллиметров осадков.