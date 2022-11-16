В Москве за сутки выявили 1 041 случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выявили 1 041 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Госпитализация потребовалась 162 жителям столицы. От последствий инфекционного заболевания за последние 24 часа скончались 12 человек, а выздоровели после прохождения лечения 966 пациентов.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 3 243 204 случая коронавируса. За этот период 3 052 081 человек благополучно перенес болезнь.

Между тем в России за последние сутки выявили 5 380 новых заболевших. Госпитализация потребовалась 1 219 из них. Выздоровели 6 906 человек, скончались – 63.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении на территории РФ единичных случаев заражения подвариантом штамма коронавируса "Омикрон" BQ.1. В ведомстве отмечают снижение уровня заболеваемости COVID-19, в стране сейчас доминируют его линии BA.4 и BA.5.



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