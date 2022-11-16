В России за сутки выявили 5 380 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В России выявили 5 380 новых случаев коронавируса за сутки. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа госпитализировали 1 219 человек, что на 12,9% меньше в сравнении с показателем предыдущего дня. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение – в 43. В 12 российских регионах ситуация не изменилась.

За сутки в России выздоровели 6 906 человек. Скончались 63 пациента с COVID-19.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что темпы снижения заболеваемости COVID-19 в РФ замедляются. По итогам 45-й недели 2022 года (с 7 по 13 ноября) в стране выявили 36 259 случаев заболевания коронавирусом. Показатель заболеваемости снизился на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей.

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