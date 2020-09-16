Жителей столицы предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
17 и 18 сентября в столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о сильном ветре, порывы которого будут усиливаться до 17 метров в секунду.
"Период предупреждения с – 9:00 17 сентября до 21:00 18 сентября", – сообщили в Гидрометцентре России.
Синоптики прогнозируют, что в четверг в Москве температура воздуха достигнет 20-22 градусов, а в пятницу ожидаются дожди и похолодание до 11-13 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в выходные в столице будет прохладно. По ее словам, днем ожидается около 10–12 градусов, местами пройдут дожди, но при этом будет выглядывать солнце.
В ночь на воскресенье ожидается около 6–7 градусов, по области столбики термометров могут опуститься до 3 градусов, а в пониженных местах рельефа – до 0 градусов.
Синоптики также сообщили о возможном наступлении старого бабьего лета в Москве. По их данным, это может произойти в середине следующей недели.
Москву ждет резкое похолодание
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