В Госдуме не поддержали идею легализовать онлайн-продажу алкоголя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Идея легализовать онлайн-продажу алкоголя обнуляет всю антиалкогольную программу, отметил заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья, член фракции ЛДПР Сергей Леонов. Об этом сообщает News.ru.

"Позиция партии ЛДПР состоит в том, что мы против онлайн-продажи алкоголя в любом виде. Мы против этого механизма, потому что это фактически обнуляет всю антиалкогольную программу в стране, которую пытается продвигать Минздрав", – подчеркнул он.

Кроме того, Леонов обратил внимание, что если разрешить продавать алкогольную продукцию в Сети, то спиртные напитки можно будет покупать круглосуточно.

Парламентарий поддержал идею с ограничением работы "наливаек". По его словам, этому вопросу необходимо уделить больше внимания.

"Было бы здорово, если бы сенаторы присоединились к общей работе по ограничению продажи алкоголя в "наливайках" в жилых домах под видом каких-либо кафе", – резюмировал он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что законопроект, позволяющий продавать алкоголь в России через онлайн-площадки, могут внести в Госдуму в осеннюю сессию.

В Федеральной антимонопольной службе выступили с предложением дополнить законопроект положениями, в которых будет прописана ответственность всех лиц, участвующих в продаже и доставке алкоголя.

Еще в июне сенатор Андрей Клишас предложил легализовать онлайн-продажу алкоголя. Соответствующий проект он отправил заместителю главы кабмина Дмитрию Григоренко. Проект предлагает предоставить возможность продавать онлайн спиртные напитки только компаниям, у которых есть лицензия на закупку, хранение, поставку и продажу алкоголя. Кроме того, таких продавцов должны будут внести в реестр.



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