Жителям Москвы рассказали о погоде 16 августа

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

В среду, 16 августа, в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 26 до 28 градусов, а в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может понизиться до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие три дня в Москве прогнозируется потепление до 28–31 градуса. Подобная температура в это время года больше характерна для Ростова, отметил синоптик.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что число часов солнечного сияния в столице может превысить норму в период с 15 по 20 августа.

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 16 августа