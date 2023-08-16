Синоптик рассказал, что с 16 августа в Москву придет "ростовское лето"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В ближайшие три дня в Москве прогнозируется потепление до 28–31 градуса. Подобная температура в это время года больше характерна для Ростова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, по словам синоптика, в среду, 16 августа, температура воздуха в столице будет 26–28 градусов, 17 августа – от 27 до 29 градусов, а 18 августа – от 29 до 31 градуса.

Метеоролог отметил, что такой температурный фон на 4–6 градусов выше климатической нормы. Тем не менее уже в выходные в Москве ожидается заметное похолодание. В эти дни местами будет кратковременный дождь, температура опустится до 25 градусов в субботу и до 20 градусов в воскресенье.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что число часов солнечного сияния в столице может превысить норму в период с 15 по 20 августа.

Как отметила эксперт, солнце в Москве в настоящее время находится на уровне 48,3 градуса над горизонтом. Специалист уточнила, что в среднем за месяц оно светит 238 часов. Однако в 2018 году этот показатель составил 352 часа.

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